Rinnovo Calhanoglu il turco giura fedeltà all’Inter | sempre più vicino l’accordo tra le parti

Dopo la vittoria in finale contro il Como, le parti stanno finalizzando i dettagli per il rinnovo del contratto di Calhanoglu. Il centrocampista turco ha confermato il suo impegno con il club, e le trattative sono in fase avanzata. Si tratta di un accordo che potrebbe essere ufficializzato a breve, consolidando ulteriormente il rapporto tra il giocatore e la società.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu: dopo la finale conquistata contro il Como, le parti studiano il prolungamento del contratto. Hakan Calhanoglu si conferma il pilastro insostituibile del centrocampo nerazzurro. Il calciatore, decisivo nella vittoria contro il Como che è valsa l’accesso alla finalissima di Coppa Italia, ha ribadito sul campo il suo valore assoluto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la sua permanenza non è affatto in discussione, nonostante la scadenza contrattuale sia ancora fissata al 2027. Un sodalizio destinato a durare. Tra la società e l’entourage del giocatore regna la massima armonia. La volontà di...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, il turco giura fedeltà all’Inter: sempre più vicino l’accordo tra le parti Notizie correlate Calhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. Le ultimeCalhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. Leggi anche: Calhanoglu, addio sempre più vicino: c’è anche la cifra dell’accordo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla Turchia, Calhanoglu al Galatasaray al 99%; Inter, Calhanoglu e l’eterno ritorno del Galatasaray: Hakan ha imparato la lezione, la posizione dell’agente; Calhanoglu-Inter: Chivu cambia i piani del turco, due le opzioni per il futuro; Inter-Calhanoglu, possibile rottura: spunta una promessa al Galatasaray, la posizione di Marotta. Inter, Calhanoglu resta fino al 2027. E spunta l'ipotesi rinnovoNiente addio all'Inter per Hakan Calhanoglu: come riferisce Gianluca Di Marzio, il centrocampista turco rimarrà in nerazzurro anche la prossima stagione. Il centrocampista turco, decisivo nella ... calciomercato.com FLASH | Inter, rinnovo Calhanoglu o cessione? Marotta ha deciso!Si aprono le porte per il rinnovo di Calhanoglu in maglia nerazzurra. Come confermato da Nicolò Schira, infatti, dopo ... fantamaster.it Calhanoglu vuole restare all'Inter, a prescindere dal rinnovo Questa è la notizia lanciata da La Gazzetta dello Sport, sottolineando il ruolo chiave che ha avuto Chivu nell'aver convinto il turco a spegnere ogni sirena di mercato #calhanoglu #chivu - facebook.com facebook GdS - Calhanoglu- #Inter, permanenza senza rinnovo Chivu ha capito che... x.com