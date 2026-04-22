Rinnovo Calhanoglu il turco giura fedeltà all’Inter | sempre più vicino l’accordo tra le parti

Da internews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria in finale contro il Como, le parti stanno finalizzando i dettagli per il rinnovo del contratto di Calhanoglu. Il centrocampista turco ha confermato il suo impegno con il club, e le trattative sono in fase avanzata. Si tratta di un accordo che potrebbe essere ufficializzato a breve, consolidando ulteriormente il rapporto tra il giocatore e la società.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu: dopo la finale conquistata contro il Como, le parti studiano il prolungamento del contratto. Hakan Calhanoglu si conferma il pilastro insostituibile del centrocampo nerazzurro. Il calciatore, decisivo nella vittoria contro il Como che è valsa l’accesso alla finalissima di Coppa Italia, ha ribadito sul campo il suo valore assoluto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la sua permanenza non è affatto in discussione, nonostante la scadenza contrattuale sia ancora fissata al 2027. Un sodalizio destinato a durare. Tra la società e l’entourage del giocatore regna la massima armonia. La volontà di...🔗 Leggi su Internews24.com

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