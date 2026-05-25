A Milano il Giro d’Italia ha richiamato numerosi spettatori, dopo cinque anni di assenza. La città ha accolto la corsa con grande partecipazione, nonostante le temperature superiori ai trenta gradi. Tra le polemiche emerse, si segnala la presenza di un ciclista che si è dichiarato sindacalista, suscitando commenti tra gli organizzatori e i partecipanti. La manifestazione ha visto una grande affluenza di pubblico lungo il percorso, con molte persone che hanno assistito alla partenza e alla prima tappa della gara.

di Angelo Costa Che Milano riabbracci il Giro stavolta non è un modo di dire: sarà per i cinque anni di astinenza, laddove è nata la corsa viene accolta da un mare di gente, a dispetto di un termometro fisso sopra i trenta. Peccato che la tappa, corta già di suo, venga ulteriormente ridotta dal piagnisteo dei corridori, Vingegaard (nella foto) in testa: appena messo piede in città, il padrone rosa a nome del gruppo chiede e ottiene dalla giuria un grosso sconto (neutralizzazione all’ultimo passaggio, ben 16 chilometri trasformati in passerella), ritenendo pericoloso un circuito cittadino che non lo è affatto, per come è disegnato e per bontà di meteo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milano, Giro di polemiche. Vingegaard sindacalista

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