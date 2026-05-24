Frederick Dversnes Lavik ha vinto in volata sulla linea di arrivo a Milano, nella tappa del Giro d’Italia da Voghera. La frazione di 157 km si è conclusa con uno sprint ristretto tra i primi. Il leader della classifica generale resta il ciclista che indossa la maglia rosa, nonostante il risultato della tappa. La corsa prosegue con la classifica generale invariata.

MILANO – Giro: Lavik vince a Milano. A sorpresa, Frederick Dversnes Lavik ha vinto in uno sprint ristretto la frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 km. Nella volata finale di Corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), in fuga fin dal mattino insieme a Mattia Bais, quarto (Team Polti VisitMalta). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha regolato il gruppo dei velocisti giunto a 57 secondi. Giornata tranquilla per i big, con Jonas Vingegaard della Visma che resta in maglia rosa con un distacco di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious e di 2’50” sull’austriaco Felix Gall della Decathlon. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: Lavik vince in volata sul traguardo di Milano. Vingegaard resta maglia rosa

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