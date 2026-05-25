Un uomo di 39 anni è stato trasferito dagli arresti in carcere ai domiciliari dopo un incidente avvenuto il 20 maggio in via Carnia, Milano. L’autista coinvolto, che aveva già subito un fermo, ha lasciato la cella e si trova ora sotto misura restrittiva domiciliare. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali conseguenze per le vittime.

Il 39enne Giorgio P. ha lasciato il carcere per trasferirsi in regime di arresti domiciliari, dopo l’incidente avvenuto nella sera del 20 maggio in via Carnia a Milano. L’uomo è accusato di aver travolto due donne anziane mentre attraversavano le strisce pedonali, provocando la morte della settantacinqueenne Alfonsa Curiale e ferendo gravemente la sorella di 70 anni, Filomena. La tragedia si è consumata nel cuore della città, quando le due sorelle stavano rientrando verso l’alloggio che un’associazione aveva loro riservato. Le due donne provenivano dalla Sicilia e si erano spostate a Milano per permettere alla minore, Filomena, di sottoporsi a un ricovero programmato presso il San Raffaele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, fuga dopo l’incidente: l’autista è ai domiciliari

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Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e targa straniera

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