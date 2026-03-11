Paolo Jannacci e Daniele Moretto in concerto | jazz e omaggi a Enzo Jannacci per il finale di stagione
Sabato 14 marzo all'Auditorium Pina Renzi di Morciano di Romagna si terrà l'ultimo evento della stagione teatrale con un concerto di jazz. Sul palco ci saranno Paolo Jannacci al pianoforte e Daniele Moretto alla tromba, in un'esibizione che renderà omaggio a Enzo Jannacci. L'evento chiuderà ufficialmente il cartellone stagionale.
Sabato 14 marzo, la stagione teatrale dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano di Romagna chiude sulle note di Paolo Jannacci duo jazz, un concerto con Paolo Jannacci al pianoforte e Daniele Moretto alla tromba. In questa formazione essenziale, priva di una sezione ritmica tradizionale, il suono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
