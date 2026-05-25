Milan Cardinale cambia tutto Dirigenza azzerata via Furlani Moncada e Tare | i dettagli

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sconfitta contro il Cagliari e l'eliminazione dalla corsa in Champions League, il club ha deciso di azzerare la dirigenza. Sono stati licenziati il direttore generale, il responsabile dell’area sportiva e il direttore tecnico. La società ha comunicato che si procederà con una revisione completa dell’organizzazione. Le decisioni sono state annunciate subito dopo la partita, senza indicare eventuali successori o piani immediati.

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Rivoluzione totale: se Cardinale darà seguito a quanto dichiarato, le valutazioni finali saranno pesantemente insufficienti. Per tutti. Unica, possibile, conseguenza: un cambiamento radicale. Le guerre interne e i rimpalli di responsabilità delle ultime settimane hanno prodotto un disastro. In pubblico gli appelli all’unità, dentro una serie di fazioni divise e in competizione perenne. Il risultato è il Milan di nuovo fuori dalla Champions, per la seconda volta consecutiva. Un disastro tecnico, finanziario e ambientale. La curva ieri non ha avuto pietà, dopo aver sostenuto la squadra fino al triplice fischio quando Ibrahimovic se ne è andato - scortato – dagli spalti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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