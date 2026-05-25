Il Milan ha annunciato l'esonero immediato di Furlani, Tare, Allegri e Moncada. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club senza indicare i motivi. Nessuna delle persone coinvolte continuerà a ricoprire i rispettivi ruoli. La società ha avviato un processo di riorganizzazione e ricerca di nuovi collaboratori. La decisione è stata presa con effetto immediato, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle modalità di sostituzione.

Milan, terremoto totale per i rossoneri: Furlani, Tare, Allegri e Moncada fuori dal club. Arriva il comunicato ufficiale. Il Milan ha ufficializzato una scelta destinata a segnare una frattura profonda con il recente passato: con effetto immediato termina l’esperienza in rossonero di Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri e Geoffrey Moncada. Una decisione drastica, che arriva al termine di una stagione fallimentare, segnata dalla mancata qualificazione alla Champions League e da un clima di contestazione crescente. La proprietà ha scelto di azzerare completamente il progetto tecnico e dirigenziale, inviando un messaggio inequivocabile: serve un nuovo inizio, senza compromessi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, via a una nuova era: addio immediato a Furlani, Tare, Allegri e Moncada

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