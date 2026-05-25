Milan vertice RedBird | Cardinale incontra i vertici del club
Gerry Cardinale ha incontrato i vertici del club in un hotel locale, in un vertice che precede la partita casalinga contro il Cagliari. L’incontro è stato organizzato prima della sfida di stasera a San Siro, prevista per le 20:45. La riunione ha coinvolto anche Ibrahimovic, Moncada e Calvelli, e si è svolta nel contesto di un pranzo.
Gerry Cardinale è arrivato dagli Stati Uniti per un pranzo decisivo con Ibrahimovic, Moncada e Calvelli in un noto hotel locale, mentre il Milan si prepara alla sfida casalinga contro il Cagliari a San Siro stasera alle 20:45. Il vertice organizzato dalla proprietà RedBird avviene in un momento di estrema delicatezza per la gestione societaria rossonera. Il capo della proprietà americana ha voluto incontrare personalmente i vertici tecnici e manageriali per discutere le strategie future del club. Durante l’incontro informale, alla tavola si sono alternati le presenze di Ibrahimovic, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e del CEO del gruppo di sviluppo RedBird, Massimo Calvelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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