L'insoddisfazione tra i tifosi del Milan aumenta, con molti che criticano il presidente della società di proprietà americana. Le discussioni si concentrano sulle promesse non mantenute e sulla percezione di mancanza di azioni concrete. In questo scenario, sono state sollevate dieci domande rivolte al dirigente di RedBird, responsabile dell'azienda che controlla il club. Gerry Cardinale si trova di nuovo sotto i riflettori, mentre il dibattito tra i sostenitori si intensifica.

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© Calcionews24.com - Cardinale, tante parole ma pochi fatti? Cresce l’insoddisfazione dei tifosi del Milan: 10 domande per il numero uno di RedBird

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