RedBird e Cardinale stanno sviluppando un progetto legato alla NBA in Europa. Gerry Cardinale, manager del fondo RedBird e proprietario di una squadra di calcio, sta lavorando a un piano che coinvolge l'espansione del campionato NBA nel continente europeo. La strategia prevede collaborazioni e iniziative mirate a rafforzare la presenza della lega nel mercato europeo. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali o tempistiche precise.

La NBA, per NBA Europe, vorrebbe due franchigie in Italia, una a Roma e una a Milano. RedBird ha fatto un'offerta, non vincolante, alla NBA per diventare proprietario di quella meneghina. Come condizione per entrare a far parte del progetto, però, è che la squadra destinata ad essere coinvolta in NBA Europe militi già nel massimo campionato del Paese di appartenenza. RedBird e Cardinale in NBA Europe? I passi fatti, la riflessione in corso Motivo per cui RedBird e Cardinale hanno avviato colloqui con la Pallacanestro Varese, molto probabilmente per la cessione del titolo sportivo del club e. contestualmente, è emersa la possibilità che il fondo a stelle e strisce costruisca un'arena a MalpensaFiere, a Busto Arsizio (VA), nei pressi dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - RedBird e Cardinale al lavoro per NBA Europe: il piano del proprietario del Milan

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