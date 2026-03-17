Rafael Leao e il Milan potrebbero separarsi al termine di questa stagione, con il portoghese che potrebbe trasferirsi altrove. L’attaccante è al centro di discussioni sulla possibilità di un suo addio, mentre si conoscono già alcune destinazioni e cifre interessate. La questione si inserisce nel dialogo tra giocatore e club, senza ancora conferme ufficiali.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul momento di Rafael Leao, attaccante del Milan, uscito dal prato dell'Olimpico di Roma, durante la partita poi persa dai rossoneri contro la Lazio, in un mare di polemiche. A digiuno da due partite, il numero 10 rossonero non ha avuto neanche un'occasione contro i biancocelesti e, per la 'rosea', era questo il motivo della frustrazione del giocatore nel momento della sostituzione con Niclas Füllkrug al 67'. Calciomercato Milan, Leao sul piede di partenza? Ecco come stanno le cose Leao, uscendo, ha 'dribblato' il tentativo di calmarlo... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Leao, l’ultimo ballo? Il portoghese può andare via a fine stagione: ecco dove e per quanto

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