Milan terremoto dopo il flop Champions | esonerato Allegri via anche Furlani Tare e Moncada

Il Milan ha annunciato l’esonero dell’allenatore Allegri e la cessione di Furlani, Tare e Moncada. La decisione arriva dopo la sconfitta casalinga contro una squadra di metà classifica in Champions League. La società ha comunicato di voler cambiare rotta e ha avviato le procedure per il nuovo staff tecnico e dirigenziale. Nessun dettaglio sui nomi dei successori, ma si conferma l’intenzione di riorganizzare la squadra.

Milan, 25 maggio 2026 – Il Milan volta pagina. All’indomani della sconfitta casalinga contro il Cagliari, che ha sancito la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League (leggi qui), il club ha annunciato l’esonero di Massimiliano Allegri e una profonda riorganizzazione della propria area sportiva. La decisione è stata comunicata direttamente dal Milan attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Non lascia il club soltanto l’allenatore: si chiudono anche i percorsi dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una scelta netta, arrivata dopo un finale di stagione giudicato al di sotto delle aspettative e considerato dalla società incompatibile con gli obiettivi fissati dalla proprietà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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