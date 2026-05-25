Il Milan caccia tutti | esonerato Allegri licenziati Furlani Tare e Moncada Si salva solo Ibrahimovic

Il Milan ha annunciato l’esonero di Allegri, con Furlani, Tare e Moncada licenziati. Ibrahimovic rimane in squadra. La decisione arriva dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha eliminato i rossoneri dalla corsa alla Champions League. Gerry Cardinale ha deciso di azzerare lo staff tecnico e dirigenziale per ripartire da zero. La squadra si prepara a una nuova fase senza i protagonisti di questa stagione.

La rivoluzione è totale. Azzerare per ripartire. Gerry Cardinale fa piazza pulita. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, il proprietario americano del Milan ha deciso di cambiare tutto: esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Best of Milan: Max Allegri | Philadelphia Coach of the Month: November 2025 | Serie A 2025/26

Notizie e thread social correlati

Milan, via tutti. Ora è ufficiale: licenziati Allegri, Furlani, Tare e MoncadaIl club ha annunciato ufficialmente il licenziamento di quattro dirigenti, tra cui l’allenatore.

Il Milan caccia tutti: via Allegri, Tare, Furlani, Moncada. Redbird: "Fallimento inequivocabile"Il club ha deciso di licenziare l’allenatore e tre dirigenti, tra cui il direttore generale e altri responsabili del settore sportivo.

Temi più discussi: Milan, terremoto dopo il quarto posto mancato: inizia l'ennesima rivoluzione; Milan-Cagliari,Furlani vattene! Ibra, Moncada e Scaroni, seguitelo in fretta: la contestazione non si ferma; Giro d'Italia 2026, Jonathan Milan a caccia della prima vittoria: Non vedo l'ora. Mi sento bene, sono pronto, rilassato e affamato; Milan, con o senza Champions sarà rivoluzione: Furlani ai saluti, partita la caccia all'ad. La posizione di Ibra e Allegri.

Il Milan caccia tutti: via Allegri, Tare, Furlani, Moncada. Redbird: Fallimento inequivocabilePer gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto ... milanotoday.it

RIVOLUZIONE TOTALE Come riportato da Matteo Moretto, dopo il fallimento Champions il #Milan è pronto a cambiare tutto: si cercano un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo e un nuovo amministratore delegato Chi vorreste tifosi rossoneri? x.com

[EkremKONUR] ESCLUSIVA | L'AC MILAN IN TESTA NELLA CACCIA A GONÇALO RAMOS! Il Milan di Allegri sta premendo forte per ingaggiare l'attaccante del PSG Gonçalo Ramos! Il Manchester United, l'Arsenal e il Chelsea sono alle sue calcagna. Anche reddit

Milan, Cardinale caccia tutti: Allegri non è più il tecnico rossonero. Via anche Furlani, Moncada e TareRivoluzione rossonera dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions: il proprietario americano ha deciso di fare tabula rasa. Si salva solo Zlatan Ibrahimovic che avrà ... corriere.it