Milan sarà rivoluzione dopo il fallimento

Dopo il fallimento, il club di Milano ha annunciato un cambiamento totale nella sua dirigenza. Il nuovo presidente ha deciso di sostituire il direttore generale e altri membri chiave del management. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un punto di svolta per la gestione della squadra. La vecchia organizzazione è stata sostituita con un nuovo assetto, con l’obiettivo di rilanciare le attività sportive e societarie.

Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e Tare Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e Tare: le mosse dei rossoneri Sarà una vera rivoluzione in casa Milan dopo il fallimento della stagione e il mancato accesso alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ko contro il Cagliari a San Siro ha certificato una crisi profonda, non soltanto tecnica ma anche societaria, economica e ambientale. Il club rossonero, per la seconda stagione consecutiva, resterà fuori dall’Europa più importante: un verdetto che apre inevitabilmente la fase delle valutazioni annunciate da Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Milan, Cardinale Minaccia: Allegri a rischio e Tare sacrificato.

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