Gerry Cardinale è stato visto a Milano mentre pranzava con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Furlani e Tare non erano presenti all'incontro. La conversazione tra i presenti si è svolta in un ristorante della città. Dopo il pranzo, il gruppo si è spostato in direzione di Milano-Cagliari, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'incontro.

Gerry Cardinale è atterrato a Milano nella mattina per assistere dal vivo a Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Un match fondamentale per i rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria per tornare in Champions League. L'ingresso nell'Europa che conta, oltre ad avere un grande blasone sportivo, è fondamentale per le casse del club. I premi UEFA, garantiscono infatti un ingente ricompensa da circa 60 milioni solo per la fase a gironi. È una partita da dentro o fuori, in tutti i sensi. Il risultato di Milan-Cagliari potrebbe essere decisivo per il futuro di diverse figure in Casa Milan: dalla posizione di Massimiliano Allegri a quella di Igli Tare, passando per l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale a pranzo con Ibra, Calvelli e Moncada: assenti Furlani e Tare. Prossima tappa Milan-Cagliari

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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