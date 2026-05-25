Il Milan caccia tutti | via Allegri Tare Furlani Moncada Redbird | Fallimento inequivocabile

Il club ha deciso di licenziare l’allenatore e tre dirigenti, tra cui il direttore generale e altri responsabili del settore sportivo. La proprietà ha definito il risultato come un fallimento completo, dopo che la squadra non è riuscita a qualificarsi per la Champions League. La comunicazione ufficiale indica che le decisioni sono state prese in seguito alle delusioni della scorsa stagione, con l’obiettivo di ripartire da zero e migliorare la posizione in campionato.

“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A”.Nomi e cognomiParte così un comunicato del Milan che riorganizza i rossoneri dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Milan, il futuro: da Allegri a Tare, cosa può succedere

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