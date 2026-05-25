Milan rivoluzione in arrivo | Allegri in bilico fuori Tare e Furlani

Dopo il fallimento in Champions League, il Milan sta valutando cambiamenti nella sua struttura. La squadra ha concluso il campionato al quinto posto, mancando l'accesso alla principale competizione europea. La qualificazione è andata a Roma e Como, mentre il club si è assicurato un posto in Europa League insieme alla Juventus. Si parla di un possibile cambio di allenatore e di alcune uscite dalla dirigenza, tra cui i direttori coinvolti nella gestione del club.

(Adnkronos) – Rivoluzione al Milan dopo il fallimento Champions League. I rossoneri hanno chiuso il campionato al quinto posto, fallendo quindi l'accesso alla principale competizione europea, in cui sono volate invece Roma e Como, e qualificandosi così all'Europa League insieme alla Juventus. Fatale la sconfitta interna per 2-1 contro il Cagliari già salvo. Sul banco degli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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