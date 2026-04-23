Questa mattina si è svolto un nuovo incontro a Casa Milan tra l’allenatore, il presidente e il direttore sportivo. La riunione ha coinvolto i tre dirigenti e si è discusso di questioni legate alla squadra e alle strategie future. Non sono stati forniti dettagli sui temi trattati, né comunicati ufficiali riguardo all’esito dell’incontro. La situazione della squadra resta al centro dell’attenzione dei media e dei tifosi.

Oggi nessun allenamento a Milanello con Massimiliano Allegri che ha concesso un giorno di riposo ai giocatori. Però il Milan non si ferma. L'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano (intervistato in esclusiva dai nostri microfoni) ha svelato che in mattinata ci sarebbe stato un nuovo incontro a Casa Milan tra il tecnico rossonero e la dirigenza, in particolare con Giorgio Furlani e Igli Tare. Ecco, quindi, i motivi dell'incontro odierno raccontati da Peppe Di Stefano. "Questa mattina è avvenuto qui a Casa Milan un ulteriore incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, in maniera particolare con Giorgio Furlani e Igli Tare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano rivela: “Incontro a Casa Milan tra Allegri, Furlani e Tare. Ecco il motivo”

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