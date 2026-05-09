Milan giorni di fuoco | Furlani in bilico Rivoluzione societaria in arrivo?

In casa Milan si stanno vivendo giorni intensi, con voci che parlano di un possibile addio di Furlani e di un ritorno di una figura chiave del passato. La situazione societaria rischia di subire un cambiamento radicale, mentre i membri del club sono coinvolti in discussioni interne riguardo alle prossime mosse. La società non ha ancora confermato ufficialmente alcuna decisione, ma le indiscrezioni continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In casa Milan si stanno vivendo giorni di fuoco. Non solo per quanto riguarda il campo, con la qualificazione alla Champions League in bilico dopo gli ultimi risultati ottenuti, ma per quanto riguarda la struttura societaria. A parlare di questo tema è stato il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul nostro canale YouTube, evidenziando uno scenario esclusivo. Secondo quanto riferito da Bressi, la posizione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani sarebbe in bilico: il suo futuro, infatti, dipende proprio dalle possibili scelte che potrebbe fare Gerry Cardinale nei prossimi mesi. Aria di rivoluzione? In quest'ottica, entra in gioco anche l'idea legata ad Adriano Galliani, figura storica per tutto il mondo Milan: è stato il braccio destro di Silvio Berlusconi per oltre 30 anni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, giorni di fuoco: Furlani in bilico. Rivoluzione societaria in arrivo? ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Calciomercato Milan, Top News di rassegna: rivoluzione in arrivo, piano Goretzka e l’annuncio su FurlaniIl Milan è pronto a tornare in campo: domani la sfida cruciale contro l'Atalanta. Milan, Furlani prepara la rivoluzione: spinta forte per D’Amico. Pronto Italiano in panchinaIl Milan torna in campo domani contro l'Atalanta, ma il campo non sembra il primo argomento intorno ai rossoneri. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Highlights Serie A: Sassuolo-Milan 2-0: gli highlights Video; Furlani contestato: online spunta la petizione contro l’ad del Milan; Premio Amalago 2026: svelata la terna finalista del romanzo storico; Calendario Milan, un mese di maggio di fuoco: tutti i traguardi da tagliare per il mondo rossonero. Roma tra Stoccarda e Milan, Il Romanista in prima pagina: Quattro giorni di te e di meQuesta sera la sfida di Europa League contro lo Stoccarda, domenica il big match dell'Olimpico contro il Milan. Saranno quattro giorni di fuoco per la Roma di Gasperini, impegnata sul doppio fronte e ... tuttomercatoweb.com Calciomercato, Lukaku si offre al Milan: gli sms, l’annuncio del suo agente e il fattore Allegri #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com [MM] Senza Allegri, il rinnovo del contratto di Luka Modric sembra improbabile, e c'è la sensazione che anche il futuro di Adrien Rabiot al club possa essere a rischio, visto che ha scelto il Milan lo scorso agosto proprio per lavorare di nuovo con Allegri. : r/ACM reddit