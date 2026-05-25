Durante la trasmissione televisiva Pressing su Italia 1, condotta da Alberto Brandi e Monica Bertini, si è verificata una rissa tra tre ospiti, Pellegatti, Trevisani e Sabatini. L’episodio si è verificato in diretta e ha coinvolto uno scontro fisico tra i partecipanti. La discussione è avvenuta mentre si commentava il fallimento stagionale del Milan, che ha portato a un acceso confronto tra gli ospiti presenti in studio.

Il fallimento stagionale del Milan è terreno fertile di scontro anche in televisione, in particolare a Pressing su Italia 1, l’ormai consueto appuntamento domenicale con Alberto Brandi e Monica Bertini. In studio e tra gli ospiti, oltre a Carlo Pellegatti, storico giornalista del mondo rossonero, c’è anche il telecronista Riccardo Trevisani, da sempre ostinato a combattere la filosofia di gioco di Massimiliano Allegri. Pellegatti inizia confermando quanto l’allenatore di Livorno sia stato cercato insistentemente anche dal Napoli: “Manna fino a ieri stava molto pressando”. Trevisani lo stoppa subito: “Però fino alle 18, perché quindi poi l’avrà vista Milan-Cagliari magari”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, rissa in diretta a Pressing: Pellegatti, Trevisani e Sabatini se le suonano

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a porta al contro tutti. Il era regolarissimo.... Pareri

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