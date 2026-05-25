milan quanto costa la mancata champions league

Il Milan giocherà l'Europa League nella stagione 2026-2027 dopo aver perso ieri contro il Cagliari. La sconfitta interna ha fatto scivolare i rossoneri al quinto posto in classifica e li ha esclusi dalla Champions League. La decisione è definitiva e riguarda la prossima stagione europea. La squadra dovrà affrontare il torneo secondario, dopo aver mancato l’obiettivo di qualificarsi alla massima competizione continentale.

Il Milan disputerà la prossima edizione dell’ Europa League nella stagione 2026-2027 a causa della sconfitta interna rimediata ieri contro il Cagliari, un passo falso decisivo che ha condannato la squadra rossonera a chiudere il campionato di Serie A al quinto posto in classifica. Questa mancata qualificazione alla massima competizione continentale si traduce in un pesante contraccolpo economico per le casse del club di via Aldo Rossi, che vedrà sfumare una fetta consistente dei premi di partenza garantiti dalla federazione calcistica europea rispetto a quanto avrebbe incassato con l’accesso al tabellone principale della rinnovata Champions League. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Milan in Europa League: ecco quanto costa al Diavolo la mancata qualificazione in Champions League

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