Il Milan è stato eliminato dalla Champions League, perdendo circa 100 milioni di euro di ricavi. La sconfitta ha evidenziato problemi difensivi e ha portato a una riflessione sul futuro di Allegri. La società ha annunciato un piano di ricostruzione, con l’obiettivo di ripartire da zero. La squadra ora si concentra sul campionato, mentre si valutano nuovi investimenti e strategie per il mercato. Nessuna comunicazione ufficiale su cambi di allenatore o cessioni imminenti.

Fallimento totale del Milan, non serve usare un largo giro di parole per descrivere la stagione dei rossoneri. I rossoneri hanno passato un anno intero in zona Champions League, con l'illusione di poter vincere lo Scudetto, per poi buttare tutto alle ortiche nelle ultime giornate. Il Diavolo perde contro il Cagliari e dice addio all'accesso alla massima competizione europea (alla quale parteciperanno con merito Roma e Como). Un risultato che determina tantissimo anche il futuro prossimo del Milan: Gerry Cardinale si appresta a cambiare tutto l'organigramma rossonero con anche Massimiliano Allegri in fortissimo dubbio. L'allenatore livornese ha un contratto fino al 2027 e non sembra disposto a dimettersi, servirà quantomeno un incontro tra le parti per decidere cosa fare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan fuori dalla Champions, il fallimento è un’opportunità: ecco come Cardinale riparte da zero

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