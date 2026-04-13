Allegri Milan spunta una clamorosa indiscrezione per la panchina della Nazionale! E Malagò non ha più dubbi

Negli ultimi giorni circolano voci riguardanti un possibile cambio di allenatore per la nazionale di calcio. Si parla di un nome che finora ha guidato con successo il Milan e che ora potrebbe essere chiamato a dirigere la selezione azzurra. Contestualmente, si intensificano le indiscrezioni sul futuro dell’attuale tecnico del club rossonero, mentre le discussioni tra le parti coinvolte continuano senza sosta.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime Fiorentina, Paratici: «Malagò? Vediamo in lui una figura carismatica che ci può rappresentare con un certo stile e con idee nuove» Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il Milan e Allegri potrebbero dirsi addio per una seconda volta. Come riportato da Sportitalia, infatti, la dirigenza del Milan potrebbe decidere di cambiare nuovamente allenatore. In questo senso, occhio alla pista Nazionale, con il favorito numero uno - facebook.com facebook

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