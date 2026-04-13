Allegri Milan spunta una clamorosa indiscrezione per la panchina della Nazionale! E Malagò non ha più dubbi

Da calcionews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni circolano voci riguardanti un possibile cambio di allenatore per la nazionale di calcio. Si parla di un nome che finora ha guidato con successo il Milan e che ora potrebbe essere chiamato a dirigere la selezione azzurra. Contestualmente, si intensificano le indiscrezioni sul futuro dell’attuale tecnico del club rossonero, mentre le discussioni tra le parti coinvolte continuano senza sosta.

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