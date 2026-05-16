Il Milan guarda già al post Allegri | spunta l’ex juventino per la panchina

Il Milan si trova in una fase di incertezza dopo una stagione con risultati altalenanti e con la qualificazione in Champions League ancora da conquistare. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per il futuro e si parla di un possibile cambio in panchina. Tra le ipotesi circolate, c’è anche quella di un ex allenatore della Juventus, senza che siano stati ancora presi decisioni ufficiali. La situazione rimane aperta e dipenderà dai prossimi sviluppi sul campo.

Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Lazio: «Caos calendari non è stato un esempio di grande programmazione. Loro proveranno a rovinarci la ‘festa’» Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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