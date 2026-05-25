Milan per il post Allegri opzione Conte E occhio a Paratici Proprietà | Vogliamo uno come Fabregas | PM

Il Milan sta valutando il dopo Allegri, con l'ipotesi di affidare la panchina a Antonio Conte. La proprietà ha espresso interesse per un allenatore con caratteristiche simili a quelle di Fabregas. Nel frattempo, Ibrahimovic sta considerando il suo futuro dopo la conclusione dell’attuale stagione, mentre si fa attenzione anche alle mosse di Paratici, che potrebbe influenzare le decisioni sul mercato e sulla scelta tecnica. La squadra si prepara a una fase di cambiamenti significativa dopo l’assenza in Champions League.

La sconfitta contro il Cagliari ha estromesso il Milan dalla prossima edizione della Champions League, scatenando un vero terremoto in vista della prossima stagione. Gerry Cardinale sta spingendo con forza verso la rivoluzione che riguarda tutti i piani rossoneri: imminente addio del blocco composto da Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Le scelte future sono in mano a Zlatan Ibrahimovic e Calvelli. Ci sono già nomi possibili per la panchina rossonera: si parla infatti di Thiago Motta, Xavi Hernández, Andoni Iraola, Marco Silva e Mark van Bommel. È ancora presto per capire chi potrà davvero essere il prossimo allenatore del Milan, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan il nome di Antonio Conte è un profilo da considerare come prossimo allenatore dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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