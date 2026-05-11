Il Milan valuta diverse opzioni per la prossima stagione, con particolare attenzione alla possibile sostituzione di Allegri. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Francesco Farioli, allenatore italiano che ha recentemente conquistato il titolo in Portogallo con il Porto. Nel frattempo, si monitora anche la posizione di Furlani, senza yet avere conferme ufficiali sulle scelte definitive della società per il futuro.

Nel caso in cui il Milan, battendo Genoa (al 'Ferraris') e Cagliari (a 'San Siro') nelle ultime due giornate di campionato, riuscisse a staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, il tecnico livornese Massimiliano Allegri resterebbe sulla panchina rossonera. Questo perché il suo contratto si rinnoverà in automatico per un'ulteriore stagione, con la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028. Lo ha riferito 'SportMediaset' che, contestualmente, ha spiegato come - senza la qualificazione in Champions League - lo scenario potrebbe essere diverso. Allegri, il cui regolare accordo con il Milan scadrà il 30 giugno 2027, inizierebbe infatti la prossima stagione in scadenza e tutt'altro che blindato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, se salta Allegri occhio all’opzione Farioli. Attenzione alla posizione di Furlani

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