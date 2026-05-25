Il Milan sta considerando diverse opzioni per il ruolo di allenatore dopo l'addio di Allegri. Ibrahimovic sta valutando il futuro e potrebbe influenzare le decisioni sul cambio di guida tecnica. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un ritorno di Antonio Conte, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Parallelamente, si monitora la posizione di un dirigente noto nel settore, con l’obiettivo di definire la prossima strategia della società.

La sconfitta contro il Cagliari ha estromesso il Milan dalla prossima edizione della Champions League, scatenando un vero terremoto in vista della prossima stagione. Gerry Cardinale sta spingendo con forza verso la rivoluzione che riguarda tutti i piani rossoneri: imminente addio del blocco composto da Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Le scelte future sono in mano a Zlatan Ibrahimovic e Calvelli. Ci sono già nomi possibili per la panchina rossonera: si parla infatti di Thiago Motta, Xavi Hernández, Andoni Iraola, Marco Silva e Mark van Bommel. È ancora presto per capire chi potrà davvero essere il prossimo allenatore del Milan, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan il nome di Antonio Conte è un profilo da considerare come prossimo allenatore dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per il post Allegri da seguire l’opzione Conte. E occhio a Paratici | PM

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La soddisfazione di Max Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | DAZN

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Mentre i tifosi attendono notizie sulla società, sul futuro, sulla squadra, su Furlani, Moncada, Tare e Allegri, la prima iniziativa organizzata dal #Milan nel giorno post fallimento è un incontro stampa su selezione a microfoni spenti. In perfetta linea con la recente x.com

[Moretto] Per motivi finanziari e sportivi, è improbabile che il Milan si separi da Allegri. Dobbiamo capire cosa vuole fare Allegri. Quindi sposterei completamente l'attenzione sul tecnico, che alla fine della stagione farà le proprie valutazioni. reddit

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