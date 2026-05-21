Maurizio Pistocchi ha commentato il possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina del Milan, definendolo l’opzione più interessante tra le alternative attualmente sul tavolo. Nel suo intervento, ha anche fatto una rivelazione riguardo a un altro allenatore, Allegri, citandolo come protagonista di un possibile futuro scenario senza approfondire ulteriori dettagli. La discussione riguarda principalmente le scelte tecniche che potrebbero influenzare le prossime stagioni del club.

Manca una sola partita alla fine del campionato, il che vuol dire che sta per iniziare il mercato estivo con i relativi spostamenti nelle panchine dei vari club di Serie A. Poche squadre sembrano certe al momento dei propri allenatori (Inter con Chivu, Gasperini alla Roma per fare due esempi). Ci sono dubbi anche sul futuro di Massimiliano Allegri al Milan, anche se molto si potrebbe capire dopo Milan-Cagliari di domenica sera. Maurizio Pistocchi, giornalista, è stato intervistato da Radio Tutto Napoli: focus il futuro di Antonio Conte che lascerà la panchina del Napoli a fine stagione. "Penso che possa essere tentato dal Milan o dalla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pistocchi sul futuro di Conte: “Il Milan è l’opzione più interessante”, e lancia la rivelazione su Allegri

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