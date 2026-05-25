Dopo il licenziamento di numerosi dipendenti, Carlo Pellegatti ha commentato che il futuro gli preoccupa. Ha sottolineato come questa situazione possa influire sulla stabilità lavorativa e sul settore. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli addetti ai lavori, evidenziando le ripercussioni di un’operazione di tagli che coinvolge molte persone. Pellegatti ha espresso il suo punto di vista senza entrare in dettagli specifici sulla vicenda.

Gerry Cardinale ha deciso di scatenare una vera e propria rivoluzione. La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League hanno portato a un licenziamento di massa. Il Milan ha comunicato l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una decisione inevitabile, ma che richiede un intervento immediato per riformare l'organigramma del club. Dopo la notizia dell'esonero, Carlo Pellegatti ha espresso tutte le sue preoccupazioni sul futuro del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Il futuro mi preoccupa”. E ha ragione, ecco perché

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Pellegatti commenta sul futuro di Giorgio Furlani al Milan #MilanNews24 x.com

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