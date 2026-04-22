Milan Pellegatti preoccupato | Patisco 21° scudetto dell’Inter ma il futuro mi fa ancora più paura

Carlo Pellegatti ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile conquista dello scudetto da parte dell’Inter, evidenziando come questa vittoria lo faccia soffrire. Ha inoltre dichiarato di essere più spaventato dal futuro rispetto alla vittoria attuale, riferendosi al ventunesimo scudetto della squadra nerazzurra. Le sue parole riguardano la situazione attuale del campionato e il suo stato d’animo rispetto all’andamento della stagione.

La 33ª giornata del campionato di Serie A 20252026 ha emesso un verdetto inequivocabile: con altri 4 punti, l'Inter di Christian Chivu diventerà aritmeticamente campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. I nerazzurri, così, staccano il Milan di due lunghezze, certificando la superiorità dimostrata nell'ultimo decennio. Un momento complicato per tutti i tifosi rossoneri, che trovano il proprio portavoce in Carlo Pellegatti. Il giornalista ha fatto il punto della situazione nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Quanto patisco il 21° scudetto dell’Inter? Tanto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti preoccupato: “Patisco 21° scudetto dell’Inter, ma il futuro mi fa ancora più paura” Notizie correlate Libero e lo stato dell’Inter: “il Napoli fa più paura del Milan”Il quotidiano Libero è la roccaforte editoriale dell’interismo, una sorta di centrale operativa. Bazzani: «L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League. Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap» – ESCLUSIVA e VIDEOTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Panoramica sull’argomento Pellegatti: Non mi preoccupa solo il 21° scudetto dell'Inter ma il futuroSe nell'ultimo weekend il Milan ha fatto un passetto in più verso la Champions League, sull'altra sponda di Milano l'Inter ha messo praticamente una mano sullo ... milannews.it Pellegatti preoccupato: Inter davanti al Milan non deve diventare abitudine, società e proprietà non hanno ambizioniNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha esternato la sua preoccupazione dettata dalla, a detta del giornalista, poca ambizione della società e dela proprietà, dimostrata dal ... milannews.it