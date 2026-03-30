Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha commentato l’arrivo di Kostic al Milan, affermando che il giocatore ha mostrato un forte desiderio di vestire la maglia rossonera. Ha anche spiegato che il club ha deciso di chiudere l’affare a un investimento di 3,5 milioni di euro. Pellegatti ha condiviso queste informazioni durante una trasmissione dedicata al calcio.

Il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto parlare di Kostic, nuovo acquisto del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Kostic ha voluto fortemente il Milan. Ecco perchè si è chiusa a 3,5 milioni”

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