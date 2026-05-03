Milan Modric di nuovo in campo in questa stagione? Ecco cosa potrebbe succedere

Luka Modric potrebbe tornare a giocare con il Milan questa stagione. Dopo aver affrontato alcuni infortuni, il centrocampista è tornato ad allenarsi con la squadra. La società sta valutando le sue condizioni fisiche e la possibilità di reinserirlo in rosa prima della fine del campionato. Al momento, non sono state prese decisioni definitive riguardo alla sua partecipazione alle prossime partite.

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato di Luka Modric e del suo infortunio subito contro la Juventus, annunciando di fatto che la sua stagione in maglia rossonera potrebbe essere finita. Come noto, durante Milan-Juventus il croato è stato costretto ad uscire dal campo anzitempo dopo un durissimo scontro aereo con Manuel Locatelli. Modric ha riportato la rottura dello zigomo e conseguente operazione chirurgica. Ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Modric potrebbe tornare in campo nell'ultima di campionato contro il Cagliari.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric di nuovo in campo in questa stagione? Ecco cosa potrebbe succedere Notizie correlate Milan pronti alla battaglia legale per il calciatore: ecco cosa potrebbe succedereIl mercato del Milan è al centro di una trattativa che potrebbe avere ripercussioni internazionali. Guardiola via dal Manchester City? Potrebbe davvero concludersi un’era: cosa rischia di succedere a fine stagione. Gli scenaridi Luca FiorettiGuardiola via dal City? Le ultimissime indiscrezioni delineano gli scenari per la panchina tra la permanenza a Manchester e le forti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Modric, c'è solo il Milan: verso il rinnovo col Diavolo. Unica alternativa, l'addio al calcio; Milan, stagione finita per Modric: il comunicato del club; Tegola Milan, stagione finita per Modric: si è operato per la frattura allo zigomo. Corsa contro il tempo per i Mondiali; Modric, stagione finita dopo l'operazione: il comunicato del Milan e le condizioni per il Mondiale. Luka Modric potrebbe restare al Milan per un altro anno dopo l’infortunioLuka Modric e il suo futuro al Milan: tra infortuni, rinnovi contrattuali e il legame speciale con Massimiliano Allegri. Luka Modric, il leggendario centrocampista croato, ha vissuto un momento diffic ... notiziemilan.it Mercato Milan, incontro Allegri-dirigenza: spunta un nuovo nome per l’attacco. Modric restaIl Milan delinea le strategie per il futuro, partendo da un punto di riferimento: Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano ha incontrato nuovamente giovedì i vertici della società rossonera: nel sum ... sportal.it La stagione di Luka Modric dovrebbe essere finita con la frattura allo zigomo sinistro rimediata contro la Juventus che lo ha costretto a un intervento chirurgico Dovrebbe, perché il croato rientrerà nei pros - facebook.com facebook Quel che resterà di Modric al Milan Sacrificio, impegno, intelligenza e voglia di vincere: la lezione del quarantenne Luka. Di Marco Gaetani x.com