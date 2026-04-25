Il nome di Mario Gila continua a essere al centro delle discussioni riguardo al mercato della Lazio, con il difensore che potrebbe lasciare la squadra. Intanto, tra i possibili sostituti, si fa il nome di Dominguez, considerato un profilo adatto a prendere il suo posto. La situazione sul futuro del giocatore si mantiene ancora incerta, in attesa di sviluppi ufficiali nel prossimo calciomercato estivo.

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© Calcionews24.com - Gila Lazio, futuro in bilico per il biancoceleste! Intanto spunta il nome di Dominguez come sostituto

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Durante Atalanta–Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo lieve alla caviglia. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Salterà la gara di lunedì contro l’Udinese: non verranno presi rischi. L’obiettivo è provar - facebook.com facebook