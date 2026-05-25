Durante una trasmissione televisiva, Mauro Suma si è mostrato molto emozionato, ripetendo due volte una frase in modo quasi piangente. La sua reazione è stata legata alla perdita del Milan in una partita decisiva per qualificarsi alla Champions League. Suma ha manifestato grande sofferenza nel commentare l'esito della gara, evidenziando il forte coinvolgimento emotivo nei confronti della squadra. La scena è stata ripresa e diffusa sui social network.

Al limite delle lacrime, assistendo al destino nefasto che si è messo nel mezzo del cammino tra il Milan e la Champions. I rossoneri sono fuori dalla Coppa dalla grandi orecchie dopo il k.o. per 2-1 contro il Cagliari, e il giornalista, grande tifoso del Diavolo, in una durezza è arrivato ad avere gli occhi lucidi, quasi al limite delle lacrim e. “Non so che dire, non so che dire”, afferma, pronunciando poche parole. E ancora: "Chiedere scusa, chiedere scusa ". Poche, sostituite dai fischi, anche quelle dei tifosi presenti allo stadio, che hanno criticato tantissimo i calciatori, difesi fino a poco prima assieme a Massimiliano Allegri. Molti di loro — da Adrien Rabiot a Strahinja Pavlovic — potrebbero anche andare via dopo aver mancato l’accesso alla Champions. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, Mauro Suma distrutto: quasi in lacrime, ripete due sole parole

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MILAN-SASSUOLO DAL 3-1 AL 2-2 CON RISCHI ANNESSI E CONNESSI

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