Due ex calciatori noti si sono incontrati per esprimere solidarietà allo Spezia in un momento difficile. Durante un incontro pubblico, hanno commentato gli errori passati e la loro consapevolezza di averne pagato il prezzo. Hanno anche detto che la squadra potrà risollevarsi in futuro. Molti altri ex giocatori hanno condiviso messaggi di vicinanza e dispiacere per la retrocessione della squadra, mostrando il forte legame con il club.

Se gli amici si vedono nel momento del bisogno, lo Spezia ne ha tantissimi, specie tra gli ex aquilotti che in queste ore stanno manifestando la loro vicinanza e il loro dispiacere per il disastro della retrocessione. In prima linea c’è il ‘poeta’ Sergio Ferretti, uno degli ‘eroi’ del 1986, iscritto nella Hall of Fame del club bianco: "È un momento difficile che nessuno avrebbe immaginato. Passare in un anno dalla ’quasi A’ alla Serie C non è assolutamente semplice. In questo momento tutti cercano i colpevoli e gli episodi negativi, ma la verità è che è stato sbagliato tutto dall’inizio. Giocatori forti e determinanti come Elia, Reca, Bertola, oltre ovviamente a Pio, partiti per altri lidi, non sono stati adeguatamente sostituiti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sergio Ferretti e Mauro Marchisio si stringono intorno al mondo dello Spezia in un momento di difficoltà. Lacrime e parole di affetto da due grandi ex: "Errori pagati a caro prezzo. Ma risorgeremo»

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