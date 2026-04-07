Sono distrutto Paolo Fox crolla in lacrime in diretta l’abbraccio dei colleghi

Durante una trasmissione in diretta, un noto conduttore è stato colto da un momento di forte emozione, tanto da interrompere il suo intervento e riuscire a malapena a parlare. Le sue parole sono state accompagnate da lacrime, mentre i colleghi presenti sul set si sono avvicinati per offrirgli supporto con un abbraccio. La scena ha suscitato sorpresa tra i presenti e gli spettatori collegati in casa.

C’è stato un momento, in diretta tv, in cui il tono abituale del racconto leggero e quotidiano si è improvvisamente spezzato. La voce si è fatta incerta, lo sguardo è cambiato, gli occhi hanno iniziato a riempirsi di lacrime. In studio si è percepito subito che non si trattava di una semplice esitazione, ma di qualcosa di molto più profondo, di un dolore arrivato all’improvviso davanti alle telecamere e impossibile da nascondere. Durante la puntata del 6 aprile 2026 de I Fatti Vostri, mentre stava leggendo la consueta classifica dei segni zodiacali, l’astrologo si è fermato proprio nel passaggio che lo riguardava più da vicino. Arrivato alle previsioni dell’Acquario, il suo stesso segno, non è riuscito a mantenere il consueto distacco professionale e ha lasciato emergere tutta la sofferenza di quei giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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