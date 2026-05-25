Il Milan riparte da zero dopo una stagione senza qualificazione alla Champions League, che ha causato danni sia a livello tecnico che societario. La proprietà ha deciso di intervenire con una rivoluzione totale, coinvolgendo cambiamenti nella dirigenza, nella panchina e nel progetto sportivo. La decisione mira a ristrutturare la squadra e a riprendere il percorso competitivo. Sono stati avviati processi di rinnovamento in diverse aree della gestione e della rosa.

Il Milan riparte da zero. La stagione chiusa senza qualificazione alla prossima Champions League ha lasciato macerie tecniche e societarie, e Gerry Cardinale ha deciso di intervenire con una rivoluzione totale che coinvolge dirigenza, panchina e progetto sportivo. Dopo settimane di tensioni interne e risultati deludenti nel finale di campionato, il club rossonero ha scelto la linea dura: fuori Massimiliano Allegri, ma anche Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una scossa fortissima, maturata dopo il crollo nelle ultime giornate e la contestazione pesante dei tifosi a San Siro. La proprietà americana di RedBird considera fallito il progetto tecnico avviato un anno fa. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: macerie tecniche e societarie

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