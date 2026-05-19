Intreccio Milan-Paramount | spunta Ellison per le quote societarie Ma da New York arriva la smentita
Si è diffusa la notizia di un possibile accordo tra il club di calcio e un dirigente di una grande società di produzione, con voci che indicano un coinvolgimento di una figura di spicco nel settore dei media. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte da New York ha smentito ufficialmente le indiscrezioni, precisando che al momento non ci sono trattative in corso né accordi in essere tra le parti. La vicenda resta quindi senza conferme ufficiali.
Proprietario del Milan dall'agosto 2022, Gerry Cardinale ha impresso una netta accelerazione al progetto rossonero. Attraverso il suo fondo di investimenti RedBird, l'imprenditore statunitense di origini italiane ha recentemente liquidato il vendor loan — il prestito del venditore stipulato all'epoca dell'acquisto — con il fondo Elliott della famiglia Singer, grazie al rifinanziamento ottenuto da Comvest. Sempre più centrale nelle dinamiche del club, Cardinale ha intensificato le sue visite in Italia per seguire da vicino la squadra e pianificare il futuro. Proprio nelle ultime ore è emerso un nuovo, clamoroso scenario societario per il Milan targato RedBird. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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