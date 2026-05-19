Intreccio Milan-Paramount | spunta Ellison per le quote societarie Ma da New York arriva la smentita

Si è diffusa la notizia di un possibile accordo tra il club di calcio e un dirigente di una grande società di produzione, con voci che indicano un coinvolgimento di una figura di spicco nel settore dei media. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte da New York ha smentito ufficialmente le indiscrezioni, precisando che al momento non ci sono trattative in corso né accordi in essere tra le parti. La vicenda resta quindi senza conferme ufficiali.

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