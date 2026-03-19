Roma-Bologna notte di verdetti | l’Europa League diventa l’unico obiettivo

Nella notte tra Roma e Bologna, la partita decide il destino europeo della squadra giallorossa, con il tecnico Gasperini che schiera la formazione per una sfida decisiva. All’Olimpico si affrontano due squadre determinanti, con la vittoria che potrebbe cambiare le prospettive di entrambe in questa stagione. La partita si svolge davanti a un pubblico appassionato, con un clima di grande tensione.

La Roma di Gian Piero Gasperini si gioca l’intera stagione nel “dentro o fuori” dell’ Olimpico contro il Bologna. Con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00, il ritorno degli ottavi di Europa League (si riparte dall’ 1-1 del Dall’Ara) diventa ufficialmente l’obiettivo primario del club capitolino, scivolato al sesto posto in classifica dopo i pesanti KO contro Genoa e Como. Il sorpasso subito in zona Champions League nell’ultimo weekend ha imposto un cambio di gerarchie nei piani di Trigoria: la coppa europea non è più un’alternativa, ma l’unica via rimasta per nobilitare l’annata e garantire il prestigio internazionale richiesto dalla proprietà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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