Il proprietario di RedBird ha deciso di cambiare allenatore e amministratore delegato del club milanese. Questa scelta deriva dalla volontà di gestire in modo più diretto la società e da alcune insoddisfazioni riguardo alle precedenti decisioni. La rivoluzione coinvolge il cambio di staff tecnico e di vertice aziendale, con l’obiettivo di riorganizzare la struttura e migliorare le performance sportive e finanziarie del club. La decisione rappresenta il primo intervento di questa portata da parte del nuovo proprietario.

Il giorno uno dell’anno zero. Il Milan è all’ennesima rivoluzione. La prima però totalmente decisa da Gerry Cardinale. Dopo una notte insonne il proprietario del Milan ha deciso di fare piazza pulita. Da oggi in poi metterà direttamente le mani dentro il Milan e il comunicato mandato qualche ore fa segna l’inizio di un nuovo corso. Il suo periodo, diciamo così, di apprendimento è finito. Cardinale ha già iniziato da tempo il lavoro che porterà in una settimana (più o meno) ad avere un nuovo ad, un nuovo ds e un nuovo allenatore. Spoiler: il tecnico potrebbe essere straniero, e dovrà giocare all’attacco. Alla Fabregas, per capire, molto meno alla Antonio Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, l'anno zero di Cardinale: ecco perché ha deciso di cambiare Allegri e Furlani

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CARDINALE HA DECISO! VIA LIBERA AD ALLEGRI: SVELATI I NOMI PER IL NUOVO MILAN!

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