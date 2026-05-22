Milan Cardinale ha deciso | Allegri al centro del progetto Scudetto Furlani verso l’addio
Il proprietario del club è stato presente a San Siro per discutere del futuro societario. In questa riunione, è stata confermata la permanenza di Allegri come allenatore, con un ruolo centrale nel progetto per la conquista dello scudetto. Nel frattempo, si fanno più insistenti le voci di un possibile addio di un dirigente, senza ulteriori dettagli ufficiali. La strategia del club si sta definendo in vista della prossima stagione, con decisioni che riguardano sia la guida tecnica che le figure dirigenziali.
Manca solo la partita contro il Cagliari: servono tre punti per conquistare una qualificazione in Champions League cruciale per il futuro del club. Già dalla settimana successiva, ci potrebbe essere un'altra rivoluzione in Casa Milan: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ci dovrebbe essere Gerry Cardinale a San Siro. Il numero uno di RedBird dovrebbe restare a Milano fino a lunedì per capire i possibili cambi in dirigenza: è nell’aria l'arrivo di un nuovo amministratore delegato al posto di Giorgio Furlani che potrebbe anche fare un passo indietro. Il dossier per l'AD sarà seguito da Calvelli, una figura forte che fa già parte del CDA rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Flash - Cardinale si è deciso, Allegri al centro di tutto
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