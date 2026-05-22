Milan Cardinale ha deciso | Allegri al centro del progetto Scudetto Furlani verso l’addio

Il proprietario del club è stato presente a San Siro per discutere del futuro societario. In questa riunione, è stata confermata la permanenza di Allegri come allenatore, con un ruolo centrale nel progetto per la conquista dello scudetto. Nel frattempo, si fanno più insistenti le voci di un possibile addio di un dirigente, senza ulteriori dettagli ufficiali. La strategia del club si sta definendo in vista della prossima stagione, con decisioni che riguardano sia la guida tecnica che le figure dirigenziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui