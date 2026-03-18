Ardon Jashari e Christopher Nkunku sono stati i due acquisti più costosi del Milan durante l'ultimo calciomercato estivo. Entrambi sono entrati a far parte della rosa rossonera con aspettative alte, ma finora hanno raccolto poche prestazioni di rilievo sul campo. Le loro performance sono al centro delle riflessioni della società, che ha investito molto su di loro.

Se cercate su un dizionario l'espressione idiomatica 'ironia della sorte', probabilmente, un tomo di fede rossonera vi risponderà indicandovi il calciomercato estivo 2025 del Milan. Perché? È presto detto. Stanno brillando, in questa stagione 2025-2026, giocatori come Luka Modric (arrivato a parametro zero), Alexis Saelemaekers (rientrato dal prestito alla Roma e molto positivo soprattutto nella prima parte dell'annata) e Adrien Rabiot (giunto per 9,5 milioni di euro, bonus inclusi, dall'Olympique Marsiglia). Chi sta fallendo, invece, su tutta la linea tanto che, a marzo inoltrato, non si fa fatica ad individuare come flop? I due investimenti più onerosi dell'intera campagna acquisti rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari e Nkunku, facce diverse della stessa medaglia: l’idea del Milan sui due flop

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