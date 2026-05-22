Milan tra rivoluzione e Champions | Nkunku può essere l’uomo da cui ripartire
Il Milan si prepara all’ultima partita stagionale, mentre in queste settimane si discute molto sul futuro di alcuni calciatori e sulle decisioni societarie. In questo momento, l’attenzione è rivolta anche al possibile ruolo di Nkunku, che potrebbe rappresentare un elemento di rilancio per la squadra. Le voci di mercato e le trattative sono al centro dell’attenzione, ma la squadra deve ancora completare il suo percorso in questa stagione, che si concluderà con la sfida finale.
Mentre sulle pagine dei quotidiani nazionali impazzano le notizie sul futuro di Luka Modric, su quello di altri giocatori e sugli scenari societari, non va dimenticato che il Milan deve ancora giocare l’ ultima partita della sua stagione. Domenica sera, alle 20:45, San Siro ospiterà infatti l’ultimo atto di un’annata destinata comunque a lasciare spazio ad una vera e propria rivoluzione, sia a livello societario che tecnico. Nkunku tra numeri, critiche e una Champions ancora da conquistare. Prima di pensare al futuro però, il Milan è chiamato a conquistare una qualificazione in Champions League che resta fondamentale per il progetto rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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