Milan tra rivoluzione e Champions | Nkunku può essere l’uomo da cui ripartire

Il Milan si prepara all’ultima partita stagionale, mentre in queste settimane si discute molto sul futuro di alcuni calciatori e sulle decisioni societarie. In questo momento, l’attenzione è rivolta anche al possibile ruolo di Nkunku, che potrebbe rappresentare un elemento di rilancio per la squadra. Le voci di mercato e le trattative sono al centro dell’attenzione, ma la squadra deve ancora completare il suo percorso in questa stagione, che si concluderà con la sfida finale.

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