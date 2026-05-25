Il Milan ha deciso di sospendere le operazioni di mercato dopo aver perso tra i 50 e i 70 milioni di euro a causa dell’eliminazione in Champions League. L’accordo con il centrocampista, previsto per circa 5 milioni di euro, è stato cancellato. Inoltre, tre giocatori di rilievo hanno rifiutato offerte di trasferimento, contribuendo alla frenata delle trattative. La società ha comunicato che tutte le mosse sul mercato sono temporaneamente sospese fino a nuove decisioni.

Il clamoroso k.o. interno per 1-2 contro il Cagliari ha condannato il Milan di Massimiliano Allegri al 5° posto finale in Serie A. Con 70 punti in 38 giornate, i rossoneri subiscono il sorpasso in extremis da parte di Roma (73 punti) e Como (71). Questo verdetto sancisce l'esclusione dalla prossima Champions League: un doppio disastro, sportivo ed economico, destinato a compromettere la pianificazione della stagione 2026-2027. Dal punto di vista finanziario, il bilancio di RedBird dovrà fare i conti con un buco stimato tra i 50 e i 70 milioni di euro. L'Europa League compenserà solo marginalmente questo ammanco, spingendo la proprietà a valutare il sacrificio di un pezzo pregiato della rosa attuale per fare cassa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il dramma Champions cancella il mercato: salta il super colpo da 5 milioni e tre big dicono no

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, piano da 135 milioni: vendere tre big per il nuovo mercatoL'Inter ha pianificato una cessione di tre giocatori di spicco per circa 135 milioni di euro, puntando a rafforzare il mercato estivo.

Il Milan si gioca la Champions e per Allegri scatta il super bonus: la clausola da 6 milioni e il messaggio a CardinaleIl Milan si gioca la qualificazione in Champions League e il tecnico Allegri ha attivato una clausola da 6 milioni di euro.

Temi più discussi: Serie A: dramma Milan, ko col Cagliari e fuori dalla Champions; Dramma Milan a San Siro, due gol del Cagliari mandano il diavolo fuori dalla Champions; Serie A, dramma Juve: allo Stadium vince la Fiorentina (0-2) – Roma e Milan verso la Champions; Volata Champions: Allegri non muore mai, estasi Roma e dramma Juventus.

GAZZETTA - Milan a un passo dalla Champions, perdere sarebbe un dramma ift.tt/Vwjc8Qp x.com

Roma e Como sono in Champions League. Europa League per Juventus e Milan la prossima stagione. reddit

Serie A: dramma Milan, ko col Cagliari e fuori dalla ChampionsE' il fallimento del Milan. Gerry Cardinale aveva usato queste parole nell'ultima intervista 'senza Champions sarebbe un fallimento' e così è. Il Milan esce da San Siro sconfitto 1-2 da un Cagliari ch ... ansa.it

Dramma Milan a San Siro, due gol del Cagliari mandano il diavolo fuori dalla ChampionsI rossoneri (quinti) scendono all’inferno per il secondo anno consecutivo. Dalla curva scatta la contestazione alla società: nel mirino finiscono Cardinale, Furlani e Allegri ... msn.com