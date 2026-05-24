Il Milan si gioca la Champions e per Allegri scatta il super bonus | la clausola da 6 milioni e il messaggio a Cardinale

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si gioca la qualificazione in Champions League e il tecnico Allegri ha attivato una clausola da 6 milioni di euro. La decisione riguarda un bonus legato ai risultati della squadra. Durante la conferenza stampa, Allegri ha inviato un messaggio a un membro della proprietà, sottolineando l’importanza della partita. La sfida contro il Cagliari rappresenta un momento chiave per la stagione del club.

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Stasera terminerà la stagione 2025-2026 del Milan di Massimiliano Allegri. L'appuntamento a San Siro, nel match delle ore 20:45 contro il Cagliari di Fabio Pisacane, è di quelli da non fallire assolutamente. La classifica a 90 minuti dalla fine della Serie A vede i rossoneri terzi a 70 punti, a pari merito con la Roma (quarta per via degli scontri diretti a sfavore: 1-0 e 1-1) e a +2 sulle inseguitrici Como e Juventus. Con una vittoria, Mike Maignan e compagni staccheranno il pass per la prossima Champions League; in caso contrario, bisognerà sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi. La qualificazione sembrava cosa fatta per il Milan lo scorso 9 marzo 2026, all'indomani della vittoria nel derby contro l'Inter firmata da un siluro di Pervis Estupiñán. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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