Il Milan si gioca la qualificazione in Champions League e il tecnico Allegri ha attivato una clausola da 6 milioni di euro. La decisione riguarda un bonus legato ai risultati della squadra. Durante la conferenza stampa, Allegri ha inviato un messaggio a un membro della proprietà, sottolineando l’importanza della partita. La sfida contro il Cagliari rappresenta un momento chiave per la stagione del club.

Stasera terminerà la stagione 2025-2026 del Milan di Massimiliano Allegri. L'appuntamento a San Siro, nel match delle ore 20:45 contro il Cagliari di Fabio Pisacane, è di quelli da non fallire assolutamente. La classifica a 90 minuti dalla fine della Serie A vede i rossoneri terzi a 70 punti, a pari merito con la Roma (quarta per via degli scontri diretti a sfavore: 1-0 e 1-1) e a +2 sulle inseguitrici Como e Juventus. Con una vittoria, Mike Maignan e compagni staccheranno il pass per la prossima Champions League; in caso contrario, bisognerà sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi. La qualificazione sembrava cosa fatta per il Milan lo scorso 9 marzo 2026, all'indomani della vittoria nel derby contro l'Inter firmata da un siluro di Pervis Estupiñán. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan si gioca la Champions e per Allegri scatta il super bonus: la clausola da 6 milioni e il messaggio a Cardinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il motivo della rabbia di Allegri e del Milan contro il Como per il gesto di Fabregas | DAZN

Notizie e thread social correlati

Dal ritiro annullato a 100 milioni per la Champions: il Milan di Allegri si gioca tuttoIl Milan di Allegri si trova a un passo dalla qualificazione in Champions League, con soli tre punti necessari per raggiungere l'obiettivo.

Leggi anche: Il Milan si gioca il futuro a San Siro: contro il Cagliari una sfida decisiva per la Champions e un tesoro da cento milioni

Temi più discussi: Genoa-Milan finalmente data e ora: si gioca domenica alle 12; Leao tra obiettivo doppia cifra e futuro incerto: il Milan si gioca la Champions contro il Cagliari, la vittima preferita del portoghese; Il Milan si gioca la Champions, venerdì torna in ritiro; 180 minuti per decidere una stagione. E il futuro.

Il @acmilan si gioca tutto e #Cardinale sbarca a Milano: il piano spogliatoio e i tre che rischiano il posto - #MilanCagliari #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Il Milan si gioca la Champions con il Cagliari: venerdì torna in ritiroUn ultimo sforzo per raggiungere la Champions League, novanta minuti di tensione con un popolo in apprensione. Il Milan si gioca tutto con il Cagliari domenica sera a San Siro davanti a 70mila spettat ... unionesarda.it

Quando Allegri schiera Pulisic e Leao insieme, il Milan ha il peggior attacco della Serie A reddit

Milan-Cagliari: a San Siro Allegri si gioca tutto per la ChampionsMilan-Cagliari domenica 24 maggio alle 20:45 a San Siro su DAZN: Allegri cerca la vittoria per blindare la Champions League. Formazioni e ultime news ... lifestyleblog.it