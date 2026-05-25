Milan | il caos della ricostruzione

Il Milan sta affrontando un periodo di incertezza legato alla ricostruzione della squadra. La partenza di Massimiliano Allegri sembra ormai definitiva. Nel frattempo, si fanno i primi nomi per la panchina che guiderà i rossoneri nelle prossime settimane. La società sta valutando varie opzioni, senza ancora annunciare ufficialmente il nome del nuovo allenatore.

Il Milan si muove nel caos della ricostruzione e, mentre l’addio di Massimiliano Allegri appare ormai inevitabile, iniziano a emergere i primi nomi per la nuova panchina rossonera. Tra le candidature valutate dalla dirigenza c’è anche quella di Andoni Iraola, tecnico spagnolo reduce da un’eccellente esperienza in Premier League con il Bournemouth. Il suo profilo piace per intensità, organizzazione e calcio aggressivo, caratteristiche considerate ideali per rilanciare una squadra che nell’ultima stagione ha perso identità nei momenti decisivi. Iraola rappresenterebbe una scelta di forte discontinuità rispetto al recente passato. Il Milan, dopo anni trascorsi tra allenatori pragmatici e gestione conservativa, starebbe valutando l’idea di affidarsi a un tecnico capace di imporre immediatamente un gioco verticale e moderno. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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