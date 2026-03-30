Incendio alla barella e caos al pronto soccorso | la ricostruzione della polizia

Nella notte, il pronto soccorso di un ospedale è stato teatro di un incendio che ha coinvolto una barella. La polizia è intervenuta sul posto e ha identificato un uomo come responsabile dell'evento. La situazione ha causato disordini tra i presenti, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

È stato denunciato dalla polizia, intervenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, il responsabile dell'incendio alla barella di stanotte. Si tratta di un 25enne italiano con svariati precedenti, ora accusato di danneggiamento da incendio e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe arrivato in ospedale per probabile sintomatologia riconducibile ad assunzione di sostanze alcoliche. Ubriaco e in evidente stato di agitazione psicomotoria, ha dato fuoco ai lacci della barella su cui era disteso. Il personale presente ha spento le fiamme con gli estintori in dotazione, evacuato tutti i pazienti e chiamato il 118. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Incendio alla barella e caos al pronto soccorso: la ricostruzione della polizia Articoli correlati Leggi anche: Paziente dà fuoco alla barella, paura al pronto soccorso Anziana arriva morta al pronto soccorso e la salma viene portata via: polizia alla ricerca della baraArriva cadavere al pronto soccorso, quello dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, e come da procedura i sanitari avvisano i familiari: la...