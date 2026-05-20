La società ha deciso di affidare nuovamente a Allegri il ruolo di responsabile della ricostruzione tecnica della squadra. La scelta mira a rinforzare il progetto sportivo dopo le recenti difficoltà. Allegri torna quindi a guidare il settore tecnico, con il compito di plasmare la rosa e impostare le strategie di gioco. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club e riguarda tutte le fasi di rinnovamento in vista delle prossime competizioni.

La società considera Allegri il punto di riferimento della nuova ricostruzione tecnica del Milan. Dopo stagioni caratterizzate da continui cambiamenti in panchina e risultati altalenanti, il club vuole finalmente dare continuità a un progetto che punti stabilmente ai vertici della Serie A e a un ritorno competitivo in Europa. Per questo motivo la qualificazione in Champions viene vista come uno spartiacque decisivo anche nelle strategie societarie future. Nonostante i risultati complessivamente positivi, però, il rapporto tra Allegri e l’ambiente rossonero non è stato sempre semplice. Negli ultimi mesi sono emerse tensioni interne legate soprattutto alle strategie di mercato e alla gestione dell’area tecnica. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Allegri a capo della ricostruzione tecnica

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