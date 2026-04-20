Dopo il gol di Leao contro la Cremonese, l’ultimo realizzato da un attaccante del Milan risale al primo marzo. Di Canio ha recentemente parlato di quale potrebbe essere il profilo ideale del prossimo numero nove per la squadra, indicando alcune caratteristiche e qualità che dovrebbe avere. La questione resta aperta, mentre i tifosi attendono novità sulla rosa e sui possibili innesti in attacco.

L’ultimo squillo di un centravanti rossonero? Bisogna tornare indietro fino al primo Marzo, al gol di Leao contro la Cremonese. Da quel momento, il vuoto. Una crisi d’identità che sta costando cara alla squadra e che solleva un dubbio atroce: qual è l’identikit del bomber giusto per questo Milan? Paolo Di Canio, a Sky Calcio Club, ha le idee molto chiare e suggerisce il profilo adatto per la prossima stagione dei rossoneri con Max Allegri alla guida. Un giocatore mobile. Di Canio va dritto al punto: “Non deve trovare un centravanti bello, alla Havertz, tecnico. Ma un centravanti che, anche se non segna molto, lavori tanto per la squadra .Per la seconda punta, per la mazz’ala, per i quinti che arrivano.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Di Canio indica l’identikit del prossimo numero nove

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