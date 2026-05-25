Giorgio Furlani è stato licenziato dall'incarico di amministratore delegato nel giorno del suo 47° compleanno. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma la fine del suo ruolo nella società. Non sono stati forniti dettagli su motivazioni o procedimenti legali correlati. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e fonti interne all’azienda.

La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League ha portato a conseguenze drastiche. Il proprietario Gerry Cardinale ha deciso di esonerare con effetto immediato l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada, come annunciato nel comunicato ufficiale diffuso dal club. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le chiavi del nuovo corso saranno affidate a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a scegliere rispettivamente direttore sportivo e amministratore delegato. Successivamente, le due figure da loro nominate sceglieranno il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani licenziato nel giorno del suo 47° compleanno: l’ironico epilogo di un’avventura disastrosa

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